Bancfirst CorpShs Aktie
WKN: 886171 / ISIN: US05945F1030
|
23.01.2026 01:09:33
BancFirst Corporation Reports Increase In Q4 Profit, But Misses Estimates
(RTTNews) - BancFirst Corporation (BANF) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year but missed the Street estimates.
The company's earnings totaled $59.50 million, or $1.75 per share. This compares with $56.48 million, or $1.68 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.79 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 11.1% to $181.00 million from $162.94 million last year.
BancFirst Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $59.50 Mln. vs. $56.48 Mln. last year. -EPS: $1.75 vs. $1.68 last year. -Revenue: $181.00 Mln vs. $162.94 Mln last year.
