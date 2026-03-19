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19.03.2026 06:31:28
Banco Actinver: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Banco Actinver hat am 17.03.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 MXN gegenüber 0,230 MXN im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 1,16 Milliarden MXN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,13 Milliarden MXN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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