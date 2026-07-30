Banco Actinver hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Banco Actinver hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 MXN. Im Vorjahresviertel waren 2,44 MXN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Banco Actinver im vergangenen Quartal 73,5 Millionen MXN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banco Actinver 77,4 Millionen MXN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at