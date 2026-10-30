Banco Actinver: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Banco Actinver hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,56 MXN beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,62 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,37 Prozent auf 71,9 Millionen MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,4 Millionen MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at