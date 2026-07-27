Banco Actinver stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Banco Actinver hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,19 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,160 MXN je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,26 Milliarden MXN, während im Vorjahreszeitraum 2,17 Milliarden MXN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at