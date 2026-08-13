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13.08.2026 06:31:29
Banco Actinver: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Banco Actinver lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,07 MXN. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,070 MXN je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,55 Milliarden MXN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Banco Actinver einen Umsatz von 1,15 Milliarden MXN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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