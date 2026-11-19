Banco Amazonia SA ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Banco Amazonia SA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,87 BRL. Im Vorjahresquartal waren 4,01 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,82 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,51 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at