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18.05.2026 06:31:29
Banco Amazonia SA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Banco Amazonia SA präsentierte in der am 16.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,48 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Banco Amazonia SA mit einem Umsatz von insgesamt 2,55 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,15 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 18,69 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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