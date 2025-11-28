|
28.11.2025 06:31:28
Banco Amazonia SA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Banco Amazonia SA präsentierte am 26.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,01 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,70 BRL je Aktie generiert.
Banco Amazonia SA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,51 Milliarden BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,97 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
