28.11.2025 06:31:28
Banco BBVA Argentina hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Banco BBVA Argentina hat am 25.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,13 USD. Im letzten Jahr hatte Banco BBVA Argentina einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,03 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,17 Milliarden USD ausgewiesen.
