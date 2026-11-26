Banco BBVA Argentina veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Banco BBVA Argentina 0,130 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 1,13 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 2,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at