Banco BBVA Argentina stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Banco BBVA Argentina hat am 26.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Banco BBVA Argentina noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,25 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,11 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at