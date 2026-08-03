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03.08.2026 06:31:29
Banco BBVA Peru Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Banco BBVA Peru Registered hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,07 PEN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 PEN je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,48 Prozent auf 2,87 Milliarden PEN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,67 Milliarden PEN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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