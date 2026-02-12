|
Banco BBVA Peru Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Banco BBVA Peru Registered hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Mit einem EPS von 0,06 PEN lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Banco BBVA Peru Registered mit 0,060 PEN je Aktie genauso viel verdiente.
Umsatzseitig standen 2,56 Milliarden PEN in den Büchern – ein Minus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco BBVA Peru Registered 2,70 Milliarden PEN erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,250 PEN. Im letzten Jahr hatte Banco BBVA Peru Registered einen Gewinn von 0,200 PEN je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 10,84 Milliarden PEN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 10,80 Milliarden PEN.
