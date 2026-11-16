Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,98 COP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,45 COP erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia im vergangenen Quartal 3 471,24 Milliarden COP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 3 038,32 Milliarden COP umsetzen können.

Redaktion finanzen.at