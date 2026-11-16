Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,98 COP. Im Vorjahresviertel waren 5,45 COP je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3 471,24 Milliarden COP im Vergleich zu 3 038,32 Milliarden COP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at