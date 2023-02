Banco BPM zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Banco BPM präsentierte in der am 07.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,112 EUR sowie einem Umsatz von 1,14 Milliarden EUR in Aussicht erwartet.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,460 EUR. Im Vorjahr hatte Banco BPM 0,380 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Banco BPM im vergangenen Geschäftsjahr 4,71 Milliarden EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banco BPM 4,47 Milliarden EUR umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,446 EUR je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 4,62 Milliarden EUR beziffert.

