Banco Bradesco Aktie

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WKN: A0B9WE / ISIN: US0594603039

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10.10.2026 16:45:02

Banco Bradesco Chief Risk Officer Purchases 60,492 Shares for $1.1 Million. Is BBD a Buy?

Vinicius Urias Favarao, Executive Officer of Banco Bradesco S.A. (NYSE:BBD), purchased 60,492 shares of the company, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($17.98); post-transaction value based on Sept. 18, 2026 market close ($3.43).

Banco Bradesco S.A. is one of Brazil's largest financial institutions, with approximately 82,095 employees and a market capitalization of $37.2 billion. The company leverages its dual Banking and Insurance divisions to deliver integrated financial solutions across retail and institutional markets, maintaining a competitive position through its extensive branch network and diversified service offerings in Brazil and internationally.

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