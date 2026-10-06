Banco Bradesco Aktie

Banco Bradesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9WE / ISIN: US0594603039

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07.10.2026 01:25:02

Banco Bradesco Director Caffarelli Buys 31,266 Preference Shares. Is The Brazilian Bank Due to Rally?

Director Paulo Rogerio Caffarelli reported a direct purchase of 31,266 preference shares of Banco Bradesco S.A. (NYSE:BBD) in an SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($17.98); post-transaction value based on Sept. 18, 2026 market close ($3.43).

Banco Bradesco S.A. is one of Brazil's largest financial institutions, with approximately 82,095 employees and a market capitalization of $37.2 billion. The company leverages its dual Banking and Insurance divisions to deliver integrated financial solutions across retail and institutional markets, maintaining a competitive position through its extensive branch network and diversified service offerings in Brazil and internationally.

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Banco Bradesco SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR 7 275,00 5,28% Banco Bradesco SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR
Banco Bradesco SA (spons. ADRs) 4,02 6,91% Banco Bradesco SA (spons. ADRs)
Banco Bradesco S.A. (Spons. ADRs) 3,90 -2,50% Banco Bradesco S.A. (Spons. ADRs)
Banco Bradesco SA BRADPfd Shs 3,82 -0,52% Banco Bradesco SA BRADPfd Shs

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