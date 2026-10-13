Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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13.10.2026 20:52:02
Banco Bradesco Director Nunes Purchases $562,000 Preferred Shares. Is BBD's Rally Going to Continue?
Regina Helena Jorge Nunes, a Director at Banco Bradesco S.A. (NYSE:BBD), reported a direct purchase of 31,266 shares in a SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($17.98); post-transaction value based on Sept. 18, 2026 market close ($3.43).
Banco Bradesco S.A. is one of Brazil's largest financial institutions, with approximately 82,095 employees and a market capitalization of $37.2 billion. The company leverages its dual Banking and Insurance divisions to deliver integrated financial solutions across retail and institutional markets, maintaining a competitive position through its extensive branch network and diversified service offerings in Brazil and internationally.
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