Banco Bradesco Aktie
WKN: A0B9WE / ISIN: US0594603039
|
23.09.2026 18:27:01
Banco Bradesco Executive Buys 79,782 Shares for $1.4 Million. Is the Brazilian Bank a Buy?
Oswaldo Tadeu Fernandes, an Executive Officer at Banco Bradesco S.A. (NYSE:BBD), reported a direct purchase of 79,782 shares of the company's preference shares on Sept. 18, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($17.98); post-transaction value based on Sept. 18, 2026 market close ($3.43).
Banco Bradesco S.A. is one of Brazil's largest financial institutions, with approximately 82,095 employees and a market capitalization of $37.2 billion. The company leverages its dual Banking and Insurance divisions to deliver integrated financial solutions across retail and institutional markets, maintaining a competitive position through its extensive branch network and diversified service offerings in Brazil and internationally.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banco Bradesco S.A. (Spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Banco Bradesco S.A. (Spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Banco Bradesco SA (spons. ADRs)
|3,11
|-2,81%
|Banco Bradesco SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR
|5 730,00
|2,05%
|Banco Bradesco SA BRADPfd Shs
|2,98
|-3,25%
|Banco Bradesco S.A. (Spons. ADRs)
|3,02
|-1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.