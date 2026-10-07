Leading Holdings Group Aktie

Leading Holdings Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QK10 / ISIN: KYG5410P1000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.10.2026 19:08:02

Banco Bradesco Executive Leading Digital Retail Purchases ~$1 Million in Shares. Is the Brazil Bank Now a Buy?

Tulio Xavier De Oliveira, Executive Officer at Banco Bradesco S.A. (NYSE:BBD), purchased 55,444 preference shares on September 18, 2026, according to an SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($17.98); post-transaction value based on Sept. 18, 2026 market close ($3.43).

Banco Bradesco S.A. is one of Brazil's largest financial institutions, with approximately 82,095 employees and a market capitalization of $37.2 billion. The company leverages its dual Banking and Insurance divisions to deliver integrated financial solutions across retail and institutional markets, maintaining a competitive position through its extensive branch network and diversified service offerings in Brazil and internationally.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Leading Holdings Group Limited Registered Shs Reg S

mehr Nachrichten

Analysen zu Banco Bradesco S.A. (Spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Banco Bradesco SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR 7 275,00 5,28% Banco Bradesco SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR
Banco Bradesco SA (spons. ADRs) 3,86 -3,98% Banco Bradesco SA (spons. ADRs)
Banco Bradesco SA BRADPfd Shs 3,70 -3,65% Banco Bradesco SA BRADPfd Shs
Banco Bradesco S.A. (Spons. ADRs) 3,84 -4,00% Banco Bradesco S.A. (Spons. ADRs)
Leading Holdings Group Limited Registered Shs Reg S 0,01 0,00% Leading Holdings Group Limited Registered Shs Reg S

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen