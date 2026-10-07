Leading Holdings Group Aktie
WKN DE: A2QK10 / ISIN: KYG5410P1000
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07.10.2026 19:08:02
Banco Bradesco Executive Leading Digital Retail Purchases ~$1 Million in Shares. Is the Brazil Bank Now a Buy?
Tulio Xavier De Oliveira, Executive Officer at Banco Bradesco S.A. (NYSE:BBD), purchased 55,444 preference shares on September 18, 2026, according to an SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($17.98); post-transaction value based on Sept. 18, 2026 market close ($3.43).
Banco Bradesco S.A. is one of Brazil's largest financial institutions, with approximately 82,095 employees and a market capitalization of $37.2 billion. The company leverages its dual Banking and Insurance divisions to deliver integrated financial solutions across retail and institutional markets, maintaining a competitive position through its extensive branch network and diversified service offerings in Brazil and internationally.
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|Banco Bradesco SA ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR
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|Banco Bradesco SA (spons. ADRs)
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|Banco Bradesco SA BRADPfd Shs
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|Banco Bradesco S.A. (Spons. ADRs)
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|Leading Holdings Group Limited Registered Shs Reg S
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