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13.11.2026 06:31:28
BANCO BRASIL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
BANCO BRASIL hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 0,17 BRL beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,390 BRL je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 93,48 Milliarden BRL, gegenüber 95,85 Milliarden BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,47 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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