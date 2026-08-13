Banco BTG Pactual SA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Banco BTG Pactual SA lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,02 BRL gegenüber 0,860 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banco BTG Pactual SA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,11 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 28,40 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at