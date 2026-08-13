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13.08.2026 06:31:29
Banco BTG Pactual stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Banco BTG Pactual hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Banco BTG Pactual ein EPS von 0,860 BRL je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,11 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,40 Milliarden BRL in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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