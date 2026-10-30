Banco Comercial Portugues,: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Banco Comercial Portugues, stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 USD, nach 0,020 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,54 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,59 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at