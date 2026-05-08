Banco Comercial Portugues,: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Banco Comercial Portugues, hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im letzten Jahr hatte Banco Comercial Portugues, einen Gewinn von 0,060 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 1,32 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,36 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at