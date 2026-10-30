Banco Comercial Portugues, stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Banco Comercial Portugues, äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz wurden 1,38 Milliarden EUR gegenüber 1,32 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at