Banco Comercial Portugues,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Banco Comercial Portugues, äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im letzten Jahr hatte Banco Comercial Portugues, einen Gewinn von 0,020 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,93 Prozent zurück. Hier wurden 1,33 Milliarden EUR gegenüber 1,40 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at