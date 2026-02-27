27.02.2026 06:31:29

Banco Comercial Portugues, zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Banco Comercial Portugues, präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 EUR gegenüber 0,010 EUR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,86 Prozent zurück. Hier wurden 1,32 Milliarden EUR gegenüber 1,34 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,070 EUR beziffert, während im Vorjahr 0,060 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 5,33 Milliarden EUR – das entspricht einem Minus von 9,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,86 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

