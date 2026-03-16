Banco Davivienda hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Banco Davivienda stellte am 14.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1060,14 COP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 317,12 COP je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5 479,88 Milliarden COP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5 536,00 Milliarden COP ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3311,00 COP für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -237,810 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Banco Davivienda im vergangenen Geschäftsjahr 22 027,00 Milliarden COP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banco Davivienda 22 671,51 Milliarden COP umsetzen können.

Redaktion finanzen.at