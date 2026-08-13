Banco Davivienda legte Quartalsergebnis vor

Banco Davivienda ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Banco Davivienda die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1319,18 COP. Im Vorjahresviertel hatte Banco Davivienda 881,86 COP je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Banco Davivienda 7 045,78 Milliarden COP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5 687,91 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at