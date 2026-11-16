Banco de Bogota SA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Banco de Bogota SA präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 667,70 COP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1098,68 COP erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 4 487,29 Milliarden COP – das entspricht einem Zuwachs von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4 148,19 Milliarden COP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at