Banco de Chil präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Banco de Chil hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2,63 CLP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Banco de Chil 2,95 CLP je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 1 089,41 Milliarden CLP in den Büchern – ein Minus von 9,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Banco de Chil 1 203,50 Milliarden CLP erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,80 CLP für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,95 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,40 Prozent auf 4 495,09 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4 802,58 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at