Banco de Chil veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Banco de Chil präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Banco de Chil im vergangenen Quartal 1,17 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Banco de Chil 1,25 Milliarden USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,48 USD. Im letzten Jahr hatte Banco de Chil einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,73 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD und einen Umsatz von 3,39 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at