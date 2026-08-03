Banco de Chil zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Banco de Chil stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 USD, nach 0,640 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Banco de Chil im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,65 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at