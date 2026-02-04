Banco de Credito e Inversiones stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banco de Credito e Inversiones präsentierte in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1047,17 CLP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Banco de Credito e Inversiones 780,00 CLP je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1 223,53 Milliarden CLP – eine Minderung von 3,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1 263,16 Milliarden CLP eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4557,15 CLP für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3667,00 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5 346,21 Milliarden CLP, gegenüber 5 389,05 Milliarden CLP im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,80 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at