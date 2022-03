Banco de la Nación del Perú: „Go-live“ mit Temenos zur Beschleunigung der finanziellen Inklusion mithilfe von 2 Millionen neuen Konten

GENF--(BUSINESS WIRE)--Die Banco de la Nación del Perú ist mit Temenos (SIX: TEMN), dem Unternehmen für Bankensoftware, in den Produktivbetrieb gegangen. In der ersten Implementierungsphase unterstützte Temenos Banking Cloud die Eröffnung von zwei Millionen neuen digitalen Konten mit der Bezeichnung „Cuentas DNI“. Die Bank plant, mit der skalierbaren offenen Plattform von Temenos 24 Millionen Konten einzurichten. Die Konten wurden mit der Identifikationsnummer (DNI) jedes Bürgers im Rahmen des