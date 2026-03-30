Banco de Occidente SA präsentierte Quartalsergebnisse

Banco de Occidente SA hat am 27.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 822,50 COP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 499,03 COP je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Banco de Occidente SA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 324,12 Milliarden COP im Vergleich zu 2 281,45 Milliarden COP im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3687,09 COP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3037,41 COP je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 9 063,83 Milliarden COP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9 355,40 Milliarden COP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at