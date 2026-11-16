Banco de Occidente SA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Banco de Occidente SA äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 647,49 COP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 978,08 COP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2 786,78 Milliarden COP vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 372,35 Milliarden COP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at