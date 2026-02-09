09.02.2026 06:31:29

Banco de Sabadell SA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Banco de Sabadell SA präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Banco de Sabadell SA 0,040 EUR je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 44,95 Prozent auf 1,56 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,84 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,320 EUR. Im Vorjahr hatte Banco de Sabadell SA ebenfalls ein EPS von 0,320 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 6,23 Milliarden EUR – das entspricht einem Abschlag von 46,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,66 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,327 EUR und einem Umsatz von 6,27 Milliarden EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

