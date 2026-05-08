Banco de Sabadell SA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Banco de Sabadell SA lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,330 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 31,29 Prozent auf 1,79 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,61 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at