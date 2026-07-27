Banco de Sabadell SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Banco de Sabadell SA hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Banco de Sabadell SA -0,160 EUR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,81 Milliarden EUR – eine Minderung von 30,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,60 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,125 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,26 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at