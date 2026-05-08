Banco de Sabadell stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Banco de Sabadell hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,690 USD erwirtschaftet worden.

Banco de Sabadell hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,10 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at