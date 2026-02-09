09.02.2026 06:31:29

Banco de Sabadell vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Banco de Sabadell präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im letzten Jahr hatte Banco de Sabadell einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 39,93 Prozent auf 1,82 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,720 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 44,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 12,61 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 7,03 Milliarden USD.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,767 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 7,32 Milliarden USD, befunden.

