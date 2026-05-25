Banco De Valores Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Banco De Valores Registered hat am 22.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 62,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 130,23 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 80,06 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at