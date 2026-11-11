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11.11.2026 06:31:29
Banco de Venezuela SACA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Banco de Venezuela SACA hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS belief sich auf 59,33 VES gegenüber 7,98 VES je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 701,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 399,42 Milliarden VES, während im Vorjahreszeitraum 49,86 Milliarden VES ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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