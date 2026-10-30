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30.10.2026 06:31:28
Banco del Bajio: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Banco del Bajio hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,50 MXN beziffert, während im Vorjahresquartal 1,91 MXN je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,26 Prozent auf 11,13 Milliarden MXN aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,27 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,54 MXN sowie einem Umsatz von 6,34 Milliarden MXN in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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