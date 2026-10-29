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29.10.2026 06:31:29
Banco del Caribe (A): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Banco del Caribe (A) lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 16,75 VES je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Banco del Caribe (A) 5,36 VES je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 25,75 Milliarden VES in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,39 Milliarden VES umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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