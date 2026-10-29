Banco del Caribe (B): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Banco del Caribe (B) hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,75 VES ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,36 VES erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 659,16 Prozent auf 25,75 Milliarden VES. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,39 Milliarden VES erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at